Sommernachtstraum im Speyerer Herbst: Die Elfen Oberon und Titania aus der Shakespeare-Komödie waren am Wochenende als Werbeträger für das Kulturbeutel-Festival des Kinder- und Jugendtheaters unterwegs. An ihren Kostümen passte jedes Detail. Theaterleiter Matthias Folz ist zufrieden mit der ersten Werbeaktion dieser Art, für die er die Kostümkünstler-Gruppe Walk Art gebucht hatte. „Sie waren drei Stunden unterwegs und haben viele Festival-Programme verteilt“, berichtet er. Beliebteste Anlaufstellen seien dabei der Wochenmarkt und die Maximilianstraße gewesen.

Die Elfen waren natürlich häufige Fotomotive. In der Domstadt sind sie laut Folz auch schon von nicht minder prächtigen Auftritten beim Weihnachtsmarkt bekannt. Dass es allein an der besonderen Werbeaktion liegt, will der Kulturbeutel-Veranstalter nicht behaupten, jedoch ist er mit dem Vorverkauf in der zweiten Woche des Festivals deutlich zufriedener als mit der ersten. Die 29. Auflage läuft noch bis Sonntag, 13. Oktober. Motto auch diesmal im Alten Stadtsaal: Kleinkunst für jeden Geschmack.