Himmelkörper und Himmelsstürmer: Auf dem Schnappschuss unseres Fotografen Klaus Landry in Speyer scheint der Mond ganz nah zu sein. Der Eindruck täuscht allerdings, denn unser Trabant ist derzeit ziemlich genau 380.000 Kilometer von der Erde entfernt, was wiederum ungefähr dem durchschnittlichen Abstand zwischen den beiden entspricht. Besagte Distanz bewegt sich im Jahresverlauf zwischen rund 360.000 und 405.000 Kilometer. Deutlich näher ist uns da schon das Flugzeug einer irischen Billigfluggesellschaft, das am Mond vorbeizufliegen scheint. Die übliche Reisehöhe liegt bei solchen Maschinen zwischen neun und zwölf Kilometern. Auf dem Schnappschuss scheint die Länge des Flugzeugs vier bis fünfmal in den Mond zu passen. Tatsächlich wären rund 54.000 Flugzeuge dieses Typs mit einer geschätzten Länge von rund 65 Metern nötig, um aneinandergereiht den Mond zu durchmessen. Dessen Durchmesser beträgt etwa 3500 Kilometer. Zum Vergleich: Bei der Erde beläuft sich dieser Wert auf ebenso unanschauliche 12.700 Kilometer.