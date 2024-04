134 Meter lang und 33 Meter breit ist der Speyerer Dom als romanisches Rekordbauwerk: Und doch ist es keine verlorene Liebesmüh, wenn Monika Peschek dem Schmutz auf den Sandsteinböden mit dem Industriestaubsauger zu Leibe rückt. Sie gehört zur dreiköpfigen Reinigungstruppe, die das Domkapitel angestellt hat. „Vom Spieltisch der Orgel bis zum Fußboden der Krypta“ sind die drei Frauen für alles zuständig, wie Bastian Hoffmann vom Management des Domkapitels berichtet. Und manchmal sind sie von der Stadt aus auch in der Vorhalle und auf den Stufen davor zu sehen. Ab 7 Uhr, bevor die Touristen kommen, beseitigen sie unerwünschte Überreste.

Ihre Staubsauger seien dabei durchaus effektiv, betont Hoffmann. Von der bis vor einem Jahrzehnt üblichen Methode, mit Verteilen feuchten Sägemehls den Schmutz im Dom zu beseitigen, hätten sich die Fachkräfte jedenfalls verabschiedet. In größeren Abständen werden die Böden in der Bischofskirche übrigens auch tiefergehend gereinigt: Nach dem Pilotprojekt mit Niederdruckreinigern in der Krypta 2023 ist laut Hoffmann dieses Jahr das „Erdgeschoss“ an der Reihe.