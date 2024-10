Heißluftballone am Himmel haben nichts von ihrer Faszination verloren. Die ersten Ballonfahrer in der Menschheitsgeschichte waren Jean-François Pilatre de Rozier und der Gardeoffizier François d’Arlandes, die am 21. November 1783 aus dem Garten des Schlosses La Muette bei Paris mit einem Heißluftballon aufstiegen. Und doch sind die bunten Ballonriesen (Foto vom Flugplatz) in der Vorderpfalz weniger geworden. Der Klimawandel macht sich auch bei den Ballonfahrern bemerkbar. Gerade im Sommer ist die Sonneneinstrahlung so stark, dass tagsüber Thermik einsetzt, schreibt der Deutsche Wetterdienst. „Die dabei entstehenden Turbulenzen kann der Pilot nicht ausgleichen und so wäre eine Ballonfahrt zu gefährlich.“ Auch bei Gewitter oder Niederschlag werde kein Ballon aufsteigen. Ballonfahrer bevorzugen die thermikfreie Zeit frühmorgens oder abends. Doch diese stabilen Wetterlagen sind in den letzten Jahren weniger geworden: Wer sich einmal den Traum einer Ballonfahrt verwirklichen möchte, sollte also nicht zu lange warten.