Plausch im Bord-Bistro: Von Freitag bis Montag hat der „Doppellecker“-Doppeldecker vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße Station gemacht – drei Tage, angefüllt mit guten Gesprächen und tollen Begegnungen, wie Michel Malcin erzählt. Der 45-Jährige ist Initiator, Fahrer und Gastgeber in einem. Mit seinem Büssing-Bus aus dem Jahr 1959 tourt der frühere Pfarrer seit 2023 durch Europa. Von Münster aus ging es den Rhein aufwärts bis Speyer, dann in etwa dem Jakobsweg folgend bis Santiago de Compostela und nach Portugal. Nun ist er mit seiner Lebensgefährtin auf der Rückreise. Wo er einen Halt macht, entscheidet sich oft spontan: „Dort, wo ich eingeladen werde.“ Im Bus gibt es einen Wohnbereich, der große Rest dient als „Ort der Begegnung“: Jeder kann vorbeikommen, man unterhält sich, trinkt einen Kaffee. Geld verlangt Malcin dafür nicht, sein privates Projekt ist spendenfinanziert. Es gehe ihm auch nicht um Religion, sondern um gegenseitigen Austausch. Sein nächster Standort: in der Mannheimer Oststadt an der Christuskirche. arts