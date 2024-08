Viktoryia Perez hat gefunden, was viele Menschen in diesen turbulenten Zeiten suchen: den Weg zur inneren Ruhe. Die 43-Jährige meditiert regelmäßig morgens für etwa eine halbe Stunde im Domgarten. „Ich verschmelze dabei mit der Natur, verbinde mich mit meinem Geist und genieße die Stille“, sagt die Speyererin mit weißrussisch-deutschen Wurzeln. Perez arbeitet als Künstlerin und Mentorin und schafft es durch Meditation ihre Gedanken auszuschalten – Sorgen und Ängste zu vergessen. „Die Dinge passieren so oder so, egal, ob wir uns Gedanken machen oder nicht“, ist sie überzeugt. Gleichzeitig glaubt sie daran, dass Menschen das anziehen, was sie ausstrahlen. „Sind wir nicht gut zu uns selbst, kommen auch Menschen zu uns, die uns nicht gut behandeln“, sagt Perez. Ihr Interesse für Spiritualität, Achtsamkeit und mentale Gesundheit will sie bald per App vermitteln. Ihre Kunst zeigt sie auf einer eigenen Internetpräsenz und in den sozialen Medien. Damit möchte sie ihren Mitbürgern Energie vermitteln. Wer es schaffe, den Fokus auf sein Inneres zu legen, der finde zu seiner Stärke. „Die Menschen wissen gar nicht, welche Kraft sie in sich tragen“, sagt die Speyererin.