Promenierstrecke mit Eis-Garantie: Eigentlich würde RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry in der Maximilianstraße jede Woche Motive für die Rubrik „Augenblick der Woche“ finden. Aber natürlich ist Abwechslung Pflicht, und deshalb wurde die Szene mit den vier Eis genießenden Damen nur anlässlich des ganz besonderen Wochenendes gewählt. Die Temperaturen reichten an die 30 Grad heran, die Sommergarderobe wurde erstmals in diesem Jahr herausgekramt, und die Kassen der Eiskonditoren und auch vieler anderer Gastronomen in der Domstadt klingelten. Zeitweise bildeten sich lange Warteschlagen vor den Ausgabestellen.

Der viele Betrieb – sicherlich auch durch die gut besuchte Frühjahrsmesse auf dem Festplatz verstärkt – wirkte sich aber nicht nur in der City, sondern zum Beispiel auch auf der Rheinpromenade aus. Das wird sicherlich nicht an jedem Tag so sein, bis Mitte Mai die Eisheiligen drohen, aber eines ist gewiss: Auf der „Maxi“ ist immer was los. Sogar wenn es regnet. Sehen und gesehen werden. Nicht nur der RHEINPFALZ-Fotograf hat das im Blick.