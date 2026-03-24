Bei der Integrierten Gesamtschule (IGS) brummt und summt es seit Neustem: In das schuleigene Biotop ist ein Bienenvolk eingezogen, das der Imkerverein Speyer der IGS gespendet hat. „Eine weitere Bereicherung für unseren naturwissenschaftlichen Bereich“, freut sich Schulleiterin Petra Fischer-Wolfert, die dazu auch die „Gemüseackerdemie“ und das Engagement der Schülerinnen und Schüler im Schulgarten zählt. In allererster Linie werde sich die Imker-AG der Schule mit den Bienen befassen, die der Speyerer Imkerverein betreut. Auch in den Ferien werde sich der Verein um die Bienen kümmern, erklärt Bienensachverständiger Dirk Ebert. Während der Schulzeit sollen die Bienen im Biotop auch im Biologie-Unterricht thematisiert werden, sagt Fischer-Wolfert. Lehrerin Bettina Braun habe als Imkerin und Mitglied des Imkervereins große Expertise in diesem Bereich. Auch das eine oder andere Gläschen IGS-Honig soll es künftig geben.