Einmal im Jahr bewegt sich Groß und Klein auf dem Berliner Platz. Das von der Stadt in Kooperation mit dem Netzwerk Speyer-West und dem Quartiersmanagement veranstaltete Spiel- und Sportfest „Voll was los“ hat am Wochenende zahlreiche Besucher angelockt. Es gab Möglichkeiten zum Mitmachen – Minigolf hatte der Judosportverein im Angebot, beim Stand der Förderschule im Erlich wurde ausgiebig gekegelt – und zum Zuschauen: Der Chor der Woogbachschule hat gesungen, Kinder und Jugendliche des Speyerer Tanzsportclubs haben ihr Können bewiesen. „Kaiserkrümel“ der Kaiserfunken haben die Zuschauer mit einem Sommerschautanz begeistert, rund 70 Tänzerinnen des TSC Grün-Gold im Alter zwischen fünf und 18 waren mit gleich viermal mit Hip Hop dabei. Auch Frank Arbogast, Leiter des Vereins Zwanzig10 Jugendkultur, der für die Technik zuständig war, geriet beim Showprogramm in Bewegung. Nach dem Tanzprogramm verlegten sich die TSC-Mitglieder aufs Waffelbacken – und das kam fast genauso gut an wie ihre Darbietungen.