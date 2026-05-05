Einen Aufzug hat wohl jeder schon einmal benutzt. Aber per Fahrstuhl den Speyerer Dom nach oben fahren? Das geht im Normalfall nicht. Weil aber aktuell an den Osttürmen Großbaustelle herrscht, ist der eigens errichtete Lastenaufzug wichtig, um Mensch und Material die rund 60 Meter gen Himmel zu transportieren. Wer ihn bedienen und nutzen will, braucht laut Domkapitel eine gesonderte Einweisung. Es soll schließlich alles glatt gehen auf dem Weg zur Baustelle. In diesem Jahr werde der Aufzug vom Gerüstbauer nach der langen Standzeit und Nutzung laut Domkapitel umfassend geprüft. Das sei gesetzlich vorgeschrieben.

Vier Minuten haben Fahrstuhlfahrer Zeit, sich in Ruhe umzublicken. So lange dauert die einfache Fahrt vom Boden bis fast an die Spitze der sanierungsbedürftigen Türme. Wer sie öfter zurücklegt, weiß: Das kann sich läppern. Gerade die Bauarbeiter müssten das bei ihrer Planung berücksichtigen – schließlich herrscht ein gewisser Zeitdruck auf der Großbaustelle. Für diejenigen, die nur einmal hoch- und runterfahren, sind die vier Minuten aber eine willkommene Gelegenheit, um den Blick schweifen zu lassen. Zum Beispiel über den Rhein und ins Badische, wohin die Sicht mit jedem Höhenmeter besser und weiter wird – besonders an guten Tagen. Oder nach oben (Foto), wo die Plattform langsam, aber stetig an der Stahlkonstruktion entlangfährt – und sich schließlich die Spitze des Nordostturms erhebt.