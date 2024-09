Freundschaftstattoo beim Altstadtfest: Petra Gresser aus Walldorf war eine der Wagemutigen, die am Freitag und Samstag eine Auszeit vom Feiern für Zuwachs beim Hautschmuck nutzten. Ermöglicht haben die Tattoos beim Fest die Motorradfreunde als Ausrichter des Altstadtrocks an der Domwiese mit Partner Stone Ink Tattoo & Piercing, ein Studio aus Ramstein-Miesenbach. „Wir waren mit zwei Tätowierern in Speyer und haben an den beiden Tagen ungefähr 50 Tattoos gestochen“, berichtet Inhaberin Natalie Krauss. Wie die Premiere 2023 sei das besondere Gastspiel auch in diesem Jahr gut gelaufen. Je später der Abend, desto ausgelassener sei die Stimmung gewesen, ist ihr aufgefallen. Und: „Alle waren sehr nett.“

Das galt natürlich auch für Petra Gresser, Fotografin aus Walldorf, die sich dasselbe Motiv wie Freundin Corinna stechen ließ: den Schriftzug „Drü Drü Drü“. Hintergrund: Ein gemeinsamer Lach-Flash bei einem Aufenthalt in der Schweiz, als eine Telefonnummer mit vielen Dreien in Schwyzerdütsch durchgesagt wurde. Die Zeit dort ist den Freundinnen besonders gut in Erinnerung, weil sie dort jeweils ihren Lebenspartner kennengelernt haben: „Wir haben uns neu verliebt.“ Nun gehört auch das Speyerer Altstadtfest zu der Geschichte, die unter die Haut geht ...