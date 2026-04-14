Certamen Rheno-Palatinum: Der rheinland-pfälzische Landeswettbewerb Alte Sprachen hat Tradition. In diesem Jahr sind die Preise für Latein und Griechisch in Speyer verliehen worden. Römischen Bezug gebe es hier genug, erklärt Landeswettbewerbsleiter Hartmut Wilms. Das dürften auch die 16 Preisträgerinnen und Preisträger erfahren haben, als sie am Montagmorgen durch die Stadt geführt wurden. Danach gaben sie mit dem großen Wettbewerbsbanner einen Blickfang vor dem historischen Rathaus (unser Foto), bevor sie von Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) gewürdigt wurden und ihre Preise überreicht bekamen. Die Schüler der Klassenstufen 11 und 12 hatten sich mit ihren Arbeiten in der ersten Wettbewerbsstufe gegen fast 400 Mitschüler durchgesetzt. In der ersten Stufe habe eine Übersetzungsarbeit aus dem Lateinischen oder Altgriechischen angestanden. Mit Judith Schweizer, Zwölftklässlerin am Gymnasium am Kaiserdom, räumte eine Speyererin den ersten Griechisch-Preis ab. Die zweite Wettbewerbsstufe wurde nochmal anspruchsvoller: Ein Essay sollte Texte über Antike Politiker in Bezug zur Neuzeit setzen. „Es waren exzellente Arbeiten darunter“, freut sich Wilms. Für die besten acht Wettbewerbsteilnehmer geht’s an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz um ein Stipendium.