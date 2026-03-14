Der neue Aufzug für einen barrierefreien Zugang zum Haus der Vereine in der Rulandstraße soll in den kommenden Wochen aufgebaut werden. Er war 2024 bestellt worden.

Auf Anfrage der Freien Wähler wurde im Stadtrat eine Anlieferung des Aufzugs für Montag, 16. März, angekündigt. Danach werde dieser aufgebaut und im Lauf des Monats April fertiggestellt, so Verwaltungsdirektorin Sabine Dittus. Aufmaß, Werkstattplanung und Prüfungen hätten sich hingezogen, es gebe aber keine schuldhaften Verzögerungen, entgegnete Dittus auf Kritik der Freien Wähler, dass alles so lange gedauert habe. Die Feuerwehr ging auf die Zweifel an der Fluchttür zur Rettungstreppe ein, weil diese entgegen der Fluchtrichtung nach innen aufschlage: Das sei „in diesem Einzelfall an dieser Stelle“ akzeptiert worden, gab Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann die Entscheidung der städtischen Brandschutzdienststelle wieder.