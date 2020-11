Die gute Nachricht erreichte das Amt für Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche der Pfalz Ende Oktober: die Auftragskomposition zum 70. Chorjubiläum der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz ist fast fertig gestellt.

Im Dezember 2019 beauftragten der Freundeskreis der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz und deren musikalischer Leiter Jochen Steuerwald den norwegischen Komponisten Fredrik Sixten mit einer Gloria-Komposition anlässlich der geplanten Jubiläums-Feierlichkeiten im Oktober 2021.

„Ich bin sehr begeistert, die Musik ist einerseits mitreißend und hervorragend strukturiert, andererseits virtuos und herausfordernd, nicht selten auch im besten Sinne ,unerhört’. Die Vorfreude ist groß“, freut sich der Landeskirchenmusikdirektor Steuerwald, dem Teile des Werkes in der Rohfassung bereits vorliegen.

Das Gloria von Fredrik Sixten für Sopran- und Tenor-Solo, gemischten Chor und Sinfonieorchester besteht aus vier Teilen und hat eine Länge von etwa zwanzig Minuten. Textgrundlage ist das Gloria in excelsis Deo aus der lateinischen Messliturgie.

Sixtens Gloria soll gemeinsam mit dem Lobgesang op. 52 von Felix Mendelssohn Bartholdy am 2. und 3. Oktober 2021 in den Stiftkirchen Kaiserslautern und Landau aufgeführt werden.

Mit großem Erfolg führte die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz im März 2018 in zwei Konzerten das Requiem von Fredrik Sixten auf und fühlt sich dem Komponisten seitdem verbunden. Fredrik Sixten, geboren 1962, studierte Komposition an der Königlichen Musikhochschule Stockholm. Nach seinem Abschluss 1993 arbeitete er als Organist und war künstlerischer Leiter und Dirigent des Knabenchors Göteborg. Seit 2014 arbeitet er ausschließlich als freischaffender Komponist und lebt in Trondheim (Norwegen). Schwerpunkt seines kompositorischen Schaffens ist die Chormusik.