Der Auftakt der Aktion „Stadtradeln“ auf dem Berliner Platz wurde am Freitagnachmittag mit der Einweihung der elften Nextbike-Leihradstation in Speyer verbunden.

An den Nextbike-Stationen können sich Interessierte Fahrräder mieten. Insgesamt gibt es 70 Leihfahrräder in der Stadt, pro Station stehen vier bis sieben zur Verfügung – ein rollierendes System. Ist eine Station fahrradlos, verteilt die Betreiberfirma die Räder wieder neu. Vertreter der Stadt fuhren am Freitag mit den hellblauen Fahrrädern eine Proberunde.

OB Seiler: „Treten Sie mit uns in die Pedale“

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) rief zur Teilnahme am Stadtradeln auf: „Treten Sie mit uns in die Pedale und lassen Sie uns die Kommune sein, die in Rheinland-Pfalz die meisten Kilometer radelt.“ Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) sagte: „Beim Klimaschutz ist es fünf vor zwölf, das haben wir in Rheinland-Pfalz schmerzhaft gespürt.“ Sie äußerte die Hoffnung, dass mehr Menschen in diesen drei Wochen aufs Fahrrad steigen und dann auch dabei bleiben. Zudem verwies sie auf das Stadtradeln des Vorjahres; 39.000 Tonnen CO 2 seien damit eingespart worden. 2021 hätten sich schon 1193 Radler in 86 Teams für die bis 30. September laufende Aktion angemeldet. Unter www.stadtradeln.de/speyer geht das weiterhin.

Jugendstadträte: Verkehrswende mit dem Rad

Die Dezernentin informierte auch darüber, dass die Stadtradler auf einer digitalen Karte problematische Stellen melden könnten: „Dadurch kann man die Radinfrastruktur verbessern.“ Auch der Jugendstadtrat war vor Ort. Henrike Misske (18) und Alexander Martirosyan (17) vertraten dabei Stadtradel-Star Linnea Brand, die verhindert war. Misske verwies auf die Brisanz des Klimawandels. Die Verkehrswende sei wesentlich für den Klimaschutz. „Das Stadtradeln trägt einen guten Teil dazu bei.“ Martirosyan fügte hinzu: „Für uns ist es sehr wichtig, dass wir zeigen, dass es mit dem Fahrrad funktioniert.“