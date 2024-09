Mit diesem Wochenende stiegen die restlichen Oberligisten der Region in die Saison ein.

Bei den Frauen fehlten nämlich bislang noch zwei Mannschaften. Kurioserweise tritt HSG Lingenfeld/ Schwegenheim nach dem Oberligaabstieg und der Namensumbenennung der Klassen wieder in einer Oberliga an, die der ehemaligen Pfalzliga entspricht. Los geht’s am Sonntag (18 Uhr, Schulturnhalle Schwegenheim) gegen SV Bornheim, das sein erstes Match abgab.

Speyer Tabellenführer

Drei Stunden vorher debütiert TuS Heiligenstein zuhause gegen die Südpfalz Tiger II, die in ihrer ersten Partie unterlagen. Titelverteidiger HSG Dudenhofen/ Schifferstadt reist zum alten Rivalen TV Hauenstein (Samstag, 18). Die Panther fahren mit zwei Zählern zum punktlosen Widersacher.

Pfalzliga-Vizemeister TSV Speyer, erster Tabellenführer 2024/25, empfängt bei den Männern am Sonntag (17.30 Uhr, Osthalle), HLZ Friesenheim/Hochdorf III. Die Gäste starteten ebenfalls mit einem Sieg in die Runde. Mit einer Niederlage belastet, wenn auch gegen den diesmal aussetzenden Champion HSG Dudenhofen/Schifferstadt, tritt TG Waldsee um 18 Uhr bei der HSG Landau/Land an, einem weiteren Gewinner des Auftakts.