Zum Auftakt des Schwetzinger Mozartfests gibt es begeisternde Auftritte renommierter Kammermusikensembles.

Kurfürst Carl Theodor

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

au;mr&elw chutvilemr ollv sde ob,Lse tau&t;emhl re nde Aatkftu sed trziewSghnce etrazoMstsf in eresin gienenits dmioenrrzsmeeS r.tebel reD vor bald 300 naehJr reneeogb arzlg,fPfa enis tatubegrGs tis der .01 zebmeDer ,4127 srbeenogt sti re am 61. Faubrer 7991 in hnm,eMc;n&uul hta das kMinguesie Mao