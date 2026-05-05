Mit sechs von zwölf gemeldeten Mannschaften von der B-Klasse bis zur Regionalliga startete der TC Dudenhofen in die Medenrunde.

Dabei gab es zwei Siege zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Für einen Auftakt nach Maß sorgten die 75er- Senioren in der Verbandsliga mit ihrem 6:0-Erfolg über Joker TP Sprendlingen. Rainer Hermann, Bernd Bohrer, Stefan Tschakaroff und Werner Lehmann-Wald gewannen ihre Einzel wie auch die beiden Doppel.

Auch den in der Oberliga antretenden Damen 50 glückte mit dem 8:1 gegen TC Eitelborn ein deutlicher Erfolg. Andrea Groß, Carolin Wageck, Andrea Rothermel, Claudia Kroeger, Katrin Varlemann und Christel Blau machten bereits mit dem 6:0 in den Einzeln alles klar. Groß/Rothermel und Varlemann/Blau (kampflos) siegten in den Doppeln zum klaren Endstand.

Speyer zu stark

Gegen den hohen Titel- und Aufstiegsfavoriten TC Weiss-Rot Speyer mühten sich die Herren 30 (Verbandsliga) vergeblich, blieben beim 0:9 chancenlos. Dagegen erreichten die Herren 30 II (A-Klasse) gegen FSV TA Freimersheim in einer ausgeglichenen Partie mit vier gleichmäßig verteilten Matchtiebreak-Ergebnissen ein 3:3. Stefan Nickola und Stephan Hermann sowie das Doppel Nickola/Dominik Beckmann punkteten.

Bei der etwas unglücklichen 2:4-Niederlage schlitterten die Herren 50 (Pfalzliga) gegen TC Offenbach-Hundheim kapp an einem Unentschieden vorbei. Nach 2:2 in den Einzeln durch Siege von Christof Ehlen und Thomas Varlemann, entschied nach Satzgleichstand das mit 8:10 verlorene Entscheidungsspiel des Doppels Varlemann/Stephan Laubenstein die Partie zugunsten der Gäste.

Damen unentschieden

Mit 3:3 trennten sich auch die Damen (B-Klasse) und die Gäste von TC Grün-Weiß Bellheim. Benita Liebscher, Tanja Rollwa und Susanne Kowalzik gewannen ihre Einzel zur 3:1-Führung. Beide Doppel gingen an Bellheim. Am Donnerstag (10 Uhr) geht es mit dem Doppel-Wettbewerb der Herren 70 (Pfalzliga) zuhause gegen TC Rülzheim weiter.

Am Freitag (11) treten die Verbandsliga-Herren 75 bei TC Haßloch an und am Samstag (13.30) greifen folgende Mannschaften in das Geschehen ein: Die Damen 40 (Verbandsliga) auf eigener Anlage gegen TC Schifferstadt. Auswärts bekommen es die Damen 50 (Oberliga) mit TC Rot-Weiß Neustadt zu tun.

Die Herren 50 (Pfalzliga) gastieren bei TC Waldmohr und am Sonntag (10) die Herren 30 der Spielgemeinschaft (SG) Dudenhofen/Schwarz-Weiß Speyer (Verbandsliga) bei TSC Mainz II. Bei TC 1990 Gundersweiler geben die Herren 30 II (A-Klasse) ihre Visitenkarte ab. Die junge Damenmannschaft (B-Klasse) empfängt die SG Lustadt/Weingarten I. Für die Herren 70 II geht es am Montag zu Joker TP Sprendlingen.