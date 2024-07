Am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr, ist in der Gotischen Kapelle in Speyer eine Geistliche Abendmusik mit Werken von Schütz, Bach oder Mendelssohn sowie Spirituals. Es singt die Speyerer Kantorei unter Leitung von Robert Sattelberger.

Das Konzert bringt das Programm der Chorreise in den Norden, nach Hamburg und in den östlichen Teil Schleswig-Holsteins, in der folgenden Woche. Dabei gibt es Konzerte am Dienstag, 16. Juli, um 11 Uhr in der Marienkirche in Lübeck, am Mittwoch, 17. Juli, um 17.15 Uhr in der Petrikirche in Hamburg, am Freitag, 19. Juli, um 12 Uhr in der Michaeliskirche in Eutin und um 19 Uhr in St. Lorenz in Travemünde sowie am Samstag, 20. Juli, um 16.30 Uhr im Dom zu Ratzeburg.

Konzerte bis September

Am Sonntag, 21. Juli, 20 Uhr ist die zweite Kammermusik in der Gotischen Kapelle mit dem Speyerer Kammerorchester unter Matthias Metzger und den Solistinnen Frieda Münchbach und Julia Pohlmann (Violoncello). Am Sonntag, 4. August, 20 Uhr heißt es „Hauskonzert in London. Carl Friedrich Abel lädt ein“ mit Juliane Sauerbeck (Violine), Hans-Georg Hinderberger (Violine, Viola) und Johannes Vorholz (Violoncello). Am Sonntag, 11. August, 20 Uhr, spielt das Trio d’anches mit Sebastian Raffelsberger (Oboe), Laura Kettenring (Klarinette) und Michael Kaulartz (Fagott). Am Sonntag, 25. August, 20 Uhr, spielen Isabel Eichenlaub (Cello, Campanula) und Dietmar Fuhr (Kontrabass) und am Sonntag, 1. September, 20 Uhr, singt das Ensemble Amadeus unter Dieter Hauß.

Info

Karten für das Konzert in der Gotischen Kapelle gibt es nur an der Abendkasse.