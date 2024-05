Jetzt am Wochenende beginnt für die meisten Teams die Medenrunde. Während am Samstagmorgen die Unter-Zwölfjährigen in Dannstadt ihr Glück versuchen, spielt die U12 II zuhause gegen Modenbachtal Hainfeld. Am Nachmittag, ab 14 Uhr, treten die Herren 55 wieder in der Pfalzliga an und reisen zum TC Frankenthal.

Herren kampfeslustig

Die Damen 40 stellen sich auf heimischer Anlage den Gästen der SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim in der Pfalzliga. Bei der SG Berg/Wörth spielt das neu formierte Team der weiblichen 50er in der B-Klasse. Das Spiel der Herren 40 sagte Gegner Bergzabern wegen Personalmangels ab. Am Sonntagmorgen, ab 10 Uhr, wollen in der A-Klasse die Herren gegen Park-TC Grünstadt beweisen, dass mit den Römerbergern gerechnet werden muss.

Zum Lokalderby bei WR Speyer III reisen die Herren II in der B-Klasse. Bei Post Ludwigshafen gastieren in der A-Klasse die Damen wieder mit einem Sechser-Team. Am Mittwoch, 8. Mai, gastiert die SG der Männer 60 beim TC Ruchheim-Lambsheim-Birkenheide und will den ersten Sieg einfahren (Beginn 13.30).