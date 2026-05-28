Radverkehr als Risiko, Orientierungslosigkeit am Domplatz: Beim Auftaktworkshop des „Fußverkehrs-Checks“ kamen die Bürger zu Wort. Was die Speyerer beschäftigt.

„Es ist jedes Mal ein Graus, über die Bahnhofsstraße Richtung Innenstadt zu laufen“, sagt eine Speyererin. Man könne froh sein, auf dem Weg nicht von einem Radfahrer erfasst zu werden. Die Frau gehörte zu den rund 20 Teilnehmern, die beim Auftaktworkshop des „Fußverkehrs-Checks“ am Dienstagabend ihre Ideen dazu einbrachten, welche Wege für Fußgänger in Speyer verbessert werden könnten. Ziel des Workshops war es, zwei Routen festzulegen – eine für die Kernstadt Süd und eine für die Kernstadt Nord. Diese sollen bei zwei Begehungen abgelaufen werden, um Schwachstellen und Gefahrenpunkte vor Ort zu identifizieren.

In einer vorangegangenen Bewertung durch Mitglieder der Stadtverwaltung sowie des Architektur- und Ingenieurbüros „Sweco“, das die Planung mitorganisiert, erhielt die Speyerer Kernstadt für die Fußwegsituation die Schulnote vier. Laut Gutachten fehlen vor allem dezentrale Sitzmöglichkeiten, zudem seien Gehwege häufig zu schmal und oft zugeparkt. „Mit der Note ist die Stadt noch gut weggekommen, finde ich“, sagt Petra Kuntz, Leiterin der Kita St. Hedwig. Sie ist vor allem zum Workshop gekommen, um die Perspektive einer bestimmten Zielgruppe einzubringen: „Wir müssen Kinder und Eltern unbedingt miteinbeziehen.“ Bei den kommenden Begehungen sollten daher auch einige von ihnen dabei sein, schlägt Kuntz vor.

Domplatz und Maximilianstraße im Fokus

„Wir wollen die Lebensqualität steigern – für Jung und Alt“, sagt Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Ob im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen oder mit eingeschränkter Sicht: Es müsse an alle gedacht werden. Umsetzbare Ergebnisse sollen planmäßig bis Dezember dieses Jahres vorliegen.

In der Auftaktveranstaltung wurden zunächst die beiden bislang erarbeiteten Routen vorgestellt. Anschließend konnten die Teilnehmer Ergänzungen und Verbesserungen vorschlagen – und davon gab es einige. Neben der Situation am und rund um den Bahnhof stand auch der Domplatz im Zentrum der Diskussion. „Die Regeln sind zu unklar“, sagt eine Bürgerin. Als Fußgänger werde man dort häufig übersehen. Das „Shared-Space“-Konzept auf dem Platz – also die zeitgleiche Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer – sei vor allem für Menschen, die nicht aus Speyer kommen, eine Herausforderung.

Die ursprüngliche Route für die Kernstadt Nord wurde mit zahlreichen Anregungen der Bürger versehen. Foto: Alexander Volk

Auch die Maximilianstraße wurde kritisch betrachtet: „Die Scooter fahren da viel zu schnell“, heißt es aus der Runde. Eigentlich müssen E-Scooter in der Fußgängerzone geschoben werden. Das Problem sei bei der Polizei bereits bekannt, so Münch-Weinmann. Domplatz und Maximilianstraße waren zunächst nicht als Stationen der Route vorgesehen – die Hinweise aus der Bevölkerung sollen nun berücksichtigt werden.

Termine für die Rundgänge

Mit den Vorschlägen aus dem Workshop gehen die Verantwortlichen nun in die abschließende Planung der zwei Routen. Danach folgen die Begehungen: Am Montag, 22. Juni, startet um 18 Uhr am Postplatz ein zweistündiger Rundgang. Zwei Tage später, am Mittwoch, 24. Juni, geht es um 17 Uhr am Bahnhofsvorplatz los. Anmeldungen sind per E-Mail an tiefbau@stadt-speyer.de möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Die Rundgänge sollen nicht länger als zwei Kilometer sein, damit so viele Bürger wie möglich dabei sein können, so die Planer. Zum Abschluss ist am Montag, 31. August, von 17.30 bis 19.30 Uhr im Stadtratssitzungssaal ein weiterer Workshop geplant.

Kitaleiterin Petra Kuntz zeigt sich mit der ersten Veranstaltung zufrieden. „Es ist wichtig, die Menschen von Beginn an mitzunehmen“, sagt sie. Es gehe darum, ein gutes Verkehrskonzept für alle zu finden – ob zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto. „Am Ende liegt es aber immer noch an der Stadtpolitik, was wirklich daraus wird.“