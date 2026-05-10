Der erste Schritt ist gemacht. „Das war ein wichtiger Sieg. Jetzt sind erstmals die anderen dran“, atmete Trainer Jens Zwißler durch.

Die Frauen der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt starteten erfolgreich in die Aufstiegsspiele zur Regionalliga und schlugen FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein vor 150 Zuschauern in einer trotz des hohen kämpferischen Einsatzes gutklassigen Partie 30:27 (13:14). Die Gastgeberinnen taten sich gegen die clever agierenden Saarländerinnen lange schwer.

Fehler und Gegentore, trotz der bekannten Abläufe des Gegners, führten zu einem 1:6-Fehlerstart (6.). Zwißler weckte die Seinen in einer lautstarken Auszeit, erinnerte an die vereinbarte Vorgehensweise. Es wirkte. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten kam zurück. Nervosität und Hektik nahmen ab. Seine Eleven kriegten die Kurve.

Aufholjagd HSG

Die HSG machte sich beharrlich an die Aufholjagd. Das Offensivspiel lief strukturierter ab. Mit Einlaufaktionen von den Flügeln schaffte sie Lücken. Marlene Oetzel, mit zehn Treffern neben Jennifer Fohs (13) beste Werferin, glich erstmals zum 11:11 aus). Aber der Umschwung gelang noch nicht.

In der Pause baute Zwißler das Selbstvertrauen weiter auf. „Wir müssen so weiterspielen. Unsere Chance kommt“, gab er mit. Oberthal/Hirstein gelang zunächst das 16:19. Fohs sorgte mit dem 19:19 per Siebener und 22:20 für die entscheidenden Meilensteine. Als Neele Stelter auf 26:21 erhöhte, schien der Erfolg sicher, zumal sich bei den Gästen mehr Fehler einschlichen.

Fohs beschattet

Als letztes taktisches Mittel verteidigte die FSG sehr offensiv, beschattete Fohs fortan ganz eng. Dudenhofen/Schifferstadt bekam beim 27:25 wieder Probleme. „Jede muss jetzt mitmachen“, forderte Zwißler in der Auszeit. Er ließ ganz gegen Ende ohne Kreisspielerin agieren. Fohs zog sich zurück, so dass die restlichen fünf Feldspielerinnen gegen fünf Verteidigerinnen den Raum für Eins-gegen-eins-Aktionen erhielten.

Christina Fahrnbach organisierte die HSG-Deckung prima. Oetzel und Fohs erhielten so die nötigen Pausen. Im spannenden Schlussspurt spielte auch die Kraft eine Rolle. Mit Annika Günthers Treffer zum 29:25 war die Messe gelesen. Dudenhofen/Schifferstadt tritt am Samstag beim TV Welling an. Gewinnt Oberthal/Hirstein zuvor nicht gegen Welling, steigt die HSG auf.