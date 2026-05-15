„Es wäre super, wenn sich viele Fans auch mit dem Auto auf den Weg machen würden, um uns zu unterstützen“, sagt Frauen-Trainer Jens Zwißler.

Der Mannschaftsbus ist bereits voll besetzt. Er wünscht sich vor dem zweiten Match der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt um den Regionalligaaufstieg in der Osteifel maximalen Input von den Rängen. Der Meister der pfälzisch-rheinhessischen Oberliga tritt am Samstag (17 Uhr) beim Rheinland-Champion TV Welling an.

„Wir müssen ein letztes Mal alles rausholen und uns selbst belohnen. Wir haben Großes geleistet“, so Zwißler. Die Lage ist für die HSG nach dem 30:27-Auftaktsieg gegen Oberthal/Hirstein weiterhin günstig. Welling verlor am Donnerstag im Saarland mit 27:34, so dass sich Dudenhofen/Schifferstadt aufgrund des Torverhältnisses eine Niederlage mit bis zu vier Treffern Differenz leisten kann und trotzdem aufsteigt.

Welling mit Druck

„Der Sieg ist vielleicht etwas hoch ausgefallen. Aber es war deren letzten Chance. Sie haben auch bei uns ein super Spiel abgeliefert“, ordnet Zwißler ein. Beeinflusst diese Konstellation das taktische Agieren der Pfälzerinnen? „So etwas ist ja natürlich im Kopf“, räumt der Übungsleiter ein. „Aber in erster Linie werden wir dorthin fahren, um zu gewinnen. Der größere Druck liegt bei Welling.“ Die Gastgeberinnen müssten die Niederlage in zwei Tagen Pause erst einmal verarbeiten. Dudenhofen/Schifferstadt habe sich eine Woche vorbereitet und weiß, „was auf uns zukommt“. Abwarten gilt nicht: „Wir werden von der ersten Minute an dagegenhalten.“

Gegen Oberthal/Hirstein besaß die HSG am Ende konditionelle Vorteile. Am Donnerstag setzte Welling in der entscheidenden Phase wenig zu. Geben die Kraftreserven den Ausschlag? Sein Team habe hier natürlich einen kleinen Vorteil. „Im Gegenzug hat Welling die größere Bank.“ Die Sieben aus der Eifel ist heimstark und spielt mit seinen wendigen Akteurinnen einen schnellen Ball.

Zu beachten ist insbesondere das rasche Umschaltspiel. „Wir müssen unsere Kräfte über 60 Minuten verteilen und Vollgas gehen. Ich habe versprochen, wenn sie nicht mehr können nach dem Spiel, trage ich sie persönlich vom Feld“, verspricht Zwißler Augen zwinkernd und hofft auf die gewohnten Stärken der Seinen: Laufbereitschaft, Kampfgeist und Geschlossenheit. Neele Stelter verletzte sich im Dienstag-Training am Fuß und fehlt. Ansonsten spielt Dudenhofen/Schifferstadt unverändert.