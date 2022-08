Die Bewerbungsfrist startet in vier Wochen für den Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“, der im März vergegen wird.

Die Stadt Speyer hat 1965 anlässlich des 85. Geburtstages von Hans Purrmann den Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“ gestiftet. Auf ausdrücklichen Wunsch des Malers, der zu den berühmtesten Söhnen der Stadt zählt, sollte der Preis an förderungswürdige junge Künstlerinnen und Künstler verliehen werden.Seit 2017 wird der Förderpreis ebenso von der Hans Purrmann Stiftung getragen wie der von ihr initiierte, seit 2012 zusätzlich vergebene Preis („Großer Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer“).

Bereits zum 21. Mal lobt die Stadt den mit 6.000 Euro sowie einer eigenen Publikation dotierten Förderpreis aus und fordert mit dieser Ausschreibung öffentlich zur Bewerbung auf.

Der europäische Blick

Um den Förderpreis kann sich jede(r) bewerben, die/der vergleichbar den Lebensstationen Purrmanns (Geburt in der Pfalz, Lebens- und Arbeitsstationen in München, Berlin, Paris, Rom, Florenz, aber auch der Schweiz sowie dem Bodensee) einen europäischen Blick und Bezug, aber auch einen Bogen von europäischen Metropolen und ländlichen Räumen aufweist und das 35. Lebensjahr noch nicht überschritten hat. Für beide Preise ist ein zweistufiges Auswahlverfahren. Je maximal acht Bewerber werden für die Ausstellung und das Hauptauswahlverfahren eingeladen.

Der Bewerbungszeitraum beginnt am 1. September, Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2022, 24 Uhr (es gilt das Datum des Maileingangs). Vorauswahl ist voraussichtlich Mitte November 2022, am Hauptauswahl am 10. Februar 2023. Die Preisverleihung findet am 11. Februar 2023, 16 Uhr, im Historischen Ratssaal in Speyer mit anschließender Ausstellungseröffnung der Wettbewerbsausstellung statt, die bis 12. März 2023 im Kulturhof Flachsgasse in Speyer gezeigt wird.

Die Bewerbung muss digital an purrmannpreis@stadt-speyer.de eingereicht werden und muss in einer PDF-Datei das Bewerbungsformular inklusive der eingereichten Werke, den Lebenslauf und das Portfolio enthalten. Links oder Dateien, die über WeTransfer oder ähnliche Portale heruntergeladen werden müssen, können wie Zip-Dateien nicht angenommen werden. Unter www.speyer.de/purrmann-preise sind zum Download die Vergaberichtlinien und das Bewerbungsformular.

Bei weiteren Fragen bitte wenden an Anke Illg Stadt Speyer, Kulturbüro und Städtepartnerschaften – Wettbewerbsorganisation, Fon 06232 14-2250, purrmannpreis@stadt-speyer.de