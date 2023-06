Ächz, stöhn, schwitz: Die erste Hitzewelle hinterlässt Spuren, doch Abkühlung ist laut Meteorologen nicht in Sicht. Am Wochenende soll erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden. Gut, wer dann ein schattiges Plätzchen kennt. Speyerer wissen: Im Dom ist stets ein solches frei. Ist es draußen auch heiß, „im Inneren steigen die Temperaturen selten über 20 Grad“, sagt Friederike Walter vom Domkapitel. Als Gründe nennt sie die Ausmaße der größten romanischen Kirche der Welt sowie das Baumaterial. Die meterdicken Wände aus Sandstein heizen sich nur langsam auf und geben die Wärme nur langsam wieder ab. So sei es im Dom „an Ostern meist kälter als an Weihnachten“. In diesem Jahr beteten die Besucher der Ostergottesdienste bei elf Grad. Am kältesten sei das Bauwerk im Februar, wobei die Innen-Temperatur zuletzt selten unter fünf Grad gefallen sei, sagt Walter. Zu Herbstbeginn ist es im Dom mit Temperaturen um die 24 Grad am wärmsten. Derzeit werden in der Apsis zur Mittagszeit bereits 20,2 Grad gemessen, im Tagesverlauf bleibe dieser Wert weitgehend konstant. In der Krypta hingegen sei es stets mehrere Grad kühler.

Wo ist der coolste Platz?

Und nun zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: An welchen Orten bewahren Sie einen kühlen Kopf? Haben Sie Tipps, wo man in Speyer ein schattiges Plätzchen findet, am besten frei zugänglich? Und mit welchen Tricks begegnen Sie der Hitze? Schreiben Sie uns, gerne mit einem Foto Ihres coolen Platzes an redspe@rheinpfalz.de.