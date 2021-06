Am Sonntag war für 48 Mädchen und Jungs ein großer Tag: 30 Mädchen und 18 Jungs hatten im Rahmen des Kapitelsamtes und der Abendmesse ihre Aufnahmefeier in die A-Chöre des Mädchenchores am Dom zu Speyer und der Speyerer Domsingknaben.

Die Kinder singen alle bereits seit bis zu fünf Jahren in den Vor- und Nachwuchschören ihrer jeweiligen Chorsparten und haben sich nach Ablauf ihrer Zeit im B-Chor (zweites Halbjahr des vierten Schuljahres) noch einmal bewusst dafür entschieden, weiter Teil der großen Chorgemeinschaft der Dommusik zu bleiben.

Pandemiebedingt fand im zurückliegenden Jahr 2020 keine Aufnahmefeier statt. So wurden heuer zwei Jahrgänge zusammengefasst. „Wir sind froh und glücklich, dass die Kinder über die schwierige zurückliegende Zeit das Gemeinschaftsgefühl innerhalb ihrer Chorgruppe nicht verloren haben und der Dommusik weiterhin treu bleiben“, freut sich Domkantor Joachim Weller.

„Dass wir zwischen den Pfingst- und Sommerferien, nach all den Wochen mit Online-Proben und Gottesdienst-Singen in kleinen Besetzungen, jetzt wieder mehrmals wöchentlich in Präsenz proben können, tut den Kindern und auch uns Chorleitern richtig gut“, ergänzt Domkapellmeister Markus Melchiori.

„48 neue Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger, die im Mädchenchor am Dom zu Speyer und bei den Speyerer Domsingknaben neu zu den entsprechenden Chorgruppen hinzukommen, sind ein großer Glücksfall für die Dommusik und ein Zeichen beharrlicher Arbeit der Verantwortlichen“, sagt Christoph Maria Kohl, der als Domdekan seitens des Domkapitels für die Dommusik verantwortlich ist.

Im Mädchenchor singen derzeit insgesamt rund 120 Mädchen, bei den Domsingknaben etwa 60 Knaben- und 20 junge Männerstimmen. Darunter musizieren circa 80 Kinder im Musikgarten und der Vokalen Früherziehung sowie 50 Mädchen und Jungs im letzten Kindergartenjahr und ersten Schuljahr.