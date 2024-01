Obwohl zwischenzeitlich die Weiterverteilung von Flüchtlingen in die Kommunen ausgesetzt war: Die Lage in der Speyerer AfA hat sich entspannt.

Im September 2023 war die bisherige Höchstmarke erreicht: Mehr als 1800 Flüchtlinge lebten in Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord. Es handelt sich dabei um die größte von fünf Landeseinrichtungen dieser Art in Rheinland-Pfalz. Dabei war die Kapazität eigentlich zuvor mit 1625 beziffert worden. Neben den regulären Bewohnergebäuden in der früheren Bundeswehrkaserne mussten auch die Sporthallen und erstmals die zwei Thermozelte auf dem Gelände belegt werden.

Inzwischen berichtet das Land von einer Entspannung der Lage. Noch im Dezember war die Belegung der AfA unter die 1500er-Marke gefallen. Am Montag dieser Woche lag sie bei 1214, wie Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der mit dem Betrieb betrauten Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, auf Anfrage mitteilt. „Da sich insgesamt die Zugangszahlen in den letzten Wochen verringert haben, hat sich auch die Belegungssituation in der AfA Speyer deutlich entspannt“, erklärt sie.

Thermozelte sind wieder leer

Die Thermozelte müssten in den aktuellen Wintertagen mit vor allem kalten Nächten gar nicht mehr belegt werden. Es seien aber noch 200 Personen in der – wie die Zelte beheizten – Sporthalle untergebracht. Diese sollen bisherigen Angaben zufolge „Notunterkünfte“ mit möglichst kurzen Aufenthaltszeiten sein. Der Rückgang an Bewohnern entspanne auch die Abläufe vor Ort. Unter anderem die Mensa und die Sanitätsstation in der AfA sind eigentlich auf maximal 1200 Personen ausgelegt. Trotz der „Überbelegung“ hatten die Verantwortlichen aber auch im November davon berichtet, dass der Betrieb im Großquartier ruhig und friedlich laufe.

Prognosen zur Belegung der AfA in den nächsten Monaten seien schwierig, so Dziendziol. Wenn im Bundesland Flüchtlinge ankämen, müssten sie direkt in einer Erstaufnahme untergebracht werden. Die Erfahrung zeige, dass die Zugangszahlen jeden Winter rückläufig sind. „Die Fluchtrouten zum Beispiel über das Mittelmeer sind dann nochmals deutlich gefährlicher“, erläutert die ADD-Vertreterin. In den Sommermonaten stiegen die Zahlen meist wieder an.

Im vorigen Jahr hatten hohe Flüchtlingszahlen zu Engpässen in Landes- und kommunalen Einrichtungen geführt. Das Land kündigte eine Erhöhung der AfA-Kapazitäten an. Speyer sei davon aber nach derzeitiger Planung nicht betroffen, so Dziendziol. Auch die Kommunen, in die Familien und Einzelpersonen in der Regel nach mehreren Monaten in einer AfA verteilt werden, mussten zum Teil neue Flüchtlingsquartiere schaffen. Speyer hat dafür zum Beispiel ein Haus in der Pfaugasse gekauft und baut das frühere Pfarrhaus St. Joseph um.