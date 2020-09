Am Donnerstagabend hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises ein positives Corona-Testergebnis in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer mitgeteilt. Betroffen ist eine Person, die als Neuankömmling in der Einrichtung standardmäßig separat untergebracht war. Alle neu in der AfA angekommenen Personen werden in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft gesondert untergebracht und dort auf das Coronavirus getestet. „So wollen wir verhindern, dass Infektionen durch neue Bewohnerinnen und Bewohner in die Einrichtung gelangen“, sagt ADD-Vizepräsidentin Begona Hermann. Insofern ist die übrige Einrichtung nicht von der Infektion betroffen. Der Infizierte ist symptomfrei, heißt es in der Mitteilung. Die ADD und die AfA Speyer arbeiten in enger Abstimmung mit der Stadt Speyer und dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zusammen.