Ihr fünfjähriges Bestehen feiert in diesen Tagen die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der früheren Kurpfalzkaserne. Speyer-Nord beheimatet damit das größte Flüchtlingsquartier im Bundesland. Die Verantwortlichen bemühen sich um unaufgeregten Betrieb in einem Umfeld mit Konfliktpotenzial.

Als im September 2015 die ersten Flüchtlinge in weißen Bussen auf das Gelände gefahren wurden, gab es noch zwei Einfahrten: eine für die Bundeswehr, eine für die Landeseinrichtung. Die Armee war in der letzten Phase ihres schon 2012 verkündeten Abzugs, mehrere hundert Soldaten waren noch vor Ort. Vieles war improvisiert: Es wurden eilig Zäune gestellt, Helfer des Roten Kreuzes sprangen als Betreuer ein, der Chef der Jugendstrafanstalt Schifferstadt musste nebenbei die Leitung der Einrichtung übernehmen. Speyerer Bürger fragten bei einer Infoveranstaltung in der Nordhalle sehr kritisch nach. Andererseits reichte für gespendetes Spielzeug der Lagerplatz nicht aus.

Inzwischen werden mal wieder Zäune gestellt. „Für den Tag X“, erklärt Steffen Renner – und meint Corona. Seit April 2016 leitet der Regierungsrat die Einrichtung. So unaufgeregt, wie er das nach außen hin tut, so erklärt er auch die große Abschottungsaktion: Noch sind die Zauntüren offen, aber wenn in einem der großen Bewohnergebäude ein Infektionsfall aufträte, würden alle drinnen isoliert. Eine Vorkehrung. Die fünf Corona-Fälle, die die AfA bislang zu beklagen hatte, betrafen durchweg Neuankömmlinge, die bis zu einem negativen Test ohnehin wie in Quarantäne leben. Damit das Virus im Ernstfall nicht streut, gelten strenge Auflagen und Besuchsverbote. Dennoch ist bei 750 Bewohnern Tag X stets denkbar.

Außenwirkung heikel

„Wo so viele Menschen auf engerem Raum zusammenleben, gibt es Reibungen, ganz unabhängig von der Nationalität.“ Steffen Renner sagt das ganz unabhängig von Corona. Die eigene Polizeidienststelle, die in der AfA angesiedelt wurde, ist immer mal wieder gefragt. Trotzdem: „Der Großteil der Bewohner verhält sich vorbildlich. Das hat nicht nur die Corona-Zeit gezeigt.“ Die Betriebsaufgabe höre sich „teilweise schwieriger an, als sie es im Endeffekt ist“, so der 51-Jährige, der bis 2016 stellvertretender Chef der Ausländerbehörde der Stadt Ludwigshafen war und ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit aufweist. Und: „In der Einrichtung selbst gibt es weniger Probleme als bei der Außenwirkung.“

Eine denkwürdige Informationsveranstaltung auf dem Kasernengelände im Februar 2018 hat auch Renner zugesetzt. Die Bürger, die seriöse Fragen zum AfA-Betrieb hatten, kamen kaum zu Wort angesichts rechter Schreihälse, die Redebeiträge der Podiumsteilnehmer störten. „Wir mussten viele Gespräche führen“, sagt Renner. Er weiß um Vorbehalte in der Nachbarschaft, um die Verbreitung von Gerüchten, um „politische Strömungen“, die versuchten Kapital daraus zu schlagen, wenn von AfA-Bewohnern Straftaten begangen werden. Ein „AfA-Beirat“ ist nach der Veranstaltung 2018 ins Leben gerufen worden, um zu vermitteln, tritt aber kaum in Erscheinung. Das habe auch damit zu tun, dass es wenige objektive Probleme im Betrieb gebe, so Renner.

Mehr als 100 Arbeitsplätze

Es ist vergleichsweise ruhig geworden um die Einrichtung. Sie läuft seit rund einem Jahr im Regelbetrieb, nachdem sie aufgewertet wurde. Rund 3 Millionen Euro hat das Land in den barrierefreien Ausbau investiert. Die Partnereinrichtung in Ingelheim ist aufgelöst worden, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von dort nach Speyer umgezogen. Dieses hat ein eigenes Gebäude für 60 Mitarbeiter erhalten. Gerade vor wenigen Tagen ist ein zweiter Container hinzugekommen, um auch Büros für all die weiteren AfA-Mitarbeiter zu bieten. 30 davon gehören Renners Landesbehörde an. Die Firma EHC hat weitere 30 Kräfte für die Sozialbetreuung vor Ort. Caritas, Diakonie, Ausländeramt der Stadt, Sicherheitsdienst, Weiterbildungsanbieter und seit Sommer auch die Internationale Organisation für Migration haben die Anzahl der Jobs bei der AfA weit über die 100er-Grenze gehoben.

„Aufnahmeeinrichtung mit Aufgaben einer Erstaufnahmeeinrichtung“ heißt die AfA heute im Regierungsjargon, erläutert Renner. „Das hat politische Hintergründe.“ Ankerzentren, wie man auch sagen könnte, soll es in Rheinland-Pfalz nicht geben. Seit einer Gesetzesänderung können Alleinreisende bis zu 18 Monate lang einquartiert sein; davon werde auch Gebrauch gemacht, so der Leiter, und auch damit habe die seit Jahresbeginn konstant hohe Belegung von jeweils über 650 Personen zu tun. Familien sollten hingegen binnen drei bis sechs Monaten in Kommunen weiterverteilt werden. 950 Plätze hat die AfA aktuell unter Corona-Bedingungen, bis zu 1250 könnten es sonst sein.

Viel Geld investiert

Wie sind die Perspektiven? Gut, meint Renner. Das Land miete rund die Hälfte der 23 Hektar Kasernengelände jeweils auf zwei Jahre von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es habe viel Geld investiert, es finde optimale Bedingungen vor: „Die Kaserne ist groß und für diese Art der Unterbringung prädestiniert.“ Mit Flüchtlingsquartieren, wie er sie früher in Ludwigshafen erlebt habe („eine Katastrophe“), sei das nicht vergleichbar.

Bedarf bleibe, so Renner, der damit für sein Team fast eine „langfristige Jobgarantie“ sieht. „Das Resümee fällt positiv aus, die Entwicklung ist positiv“, so der Beamte aus Waldsee. Seine offene Art gehört zur Kommunikationsstrategie – die nur an einem Punkt Grenzen hat: Zu den Plänen Speyers, rund um die Kaserne als „Pionier-Quartier“ Wohn- und Gewerbeflächen zu erschließen, gibt es von ihm keinen Kommentar.

RHEINPFALZ-Kommentar von Patrick Seiler

Wie lange?

Sie stößt nicht auf jedermanns Wohlgefallen, aber sie ist gut gemanagt, die größte Flüchtlingseinrichtung des Landes im Speyerer Norden. Zum guten Management würde aber auch gehören, dass das Land öffentlich erklärt, wie lange es sie an dieser Stelle betreiben will: auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, unbefristet, Flüchtlingszahlen-abhängig? Der Stadt Speyer würde das helfen, ihre Wohn- und Gewerbegebiet-Pläne im direkten Umfeld passend zu gestalten.