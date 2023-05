Eine aufmerksame Verkäuferin hat am Dienstag verhindert, dass ein 85-jähriger Speyerer Opfer eines Betrugs wurde. Wie die Polizei meldet, hatte der Senior zuvor einen Anruf eines Mannes erhalten, der sich in gebrochenem Deutsch als Mitarbeiter von Microsoft ausgab und dem 85-Jährigen mitteilte, dass er viele Bedrohungen auf seinem Computer hätte. Um diese zu beseitigen, bot er dem Speyerer ein Virenschutzprogramm an, das der Senior mit „Zahl-Karten“ im Wert von 300 Euro bezahlen sollte. Er sollte sich diese Karten besorgen und anschließend die Codes weitergeben. In einem Laden wurde der 85-Jährige durch eine Verkäuferin auf die Masche hingewiesen. Ein finanzieller Schaden entstand nicht.