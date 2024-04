Die Leser der Speyerer Rundschau kennen sich aus mit den Gaststätten der Domstadt und sind gut im Knobeln. Anders lassen sich die vielen richtigen Einsendungen auf unser Bilderrätsel vergangene Woche nicht interpretieren. Hier folgt die Auflösung.

Von Timo Konrad

Mehr als 500 Leserinnen und Leser haben beim Bilderrätsel der „Speyerer Rundschau“ vorige Woche fleißig mitgeknobelt. 20 Bilder waren abgedruckt, immer zwei nebeneinander ergaben eine Gaststätte, ein Restaurant oder einen Imbiss in der Domstadt – von denen es bekanntlich viele gibt. Die überwältigende Mehrheit hat dabei alle zehn Gaststätten herausgefunden – und bestimmt viele davon in ihrem Leben auch schon mehr als einmal besucht. Vielfach kam die Rückmeldung: „Das hat Spaß gemacht, bitte mehr davon!“ Es wird also bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Lokalredaktion ihre Leser vor eine Knobelaufgabe stellt. Des Gastrorätsels Lösung finden Sie in den zehn Bildern dieses Artikels. Wer eine von fünf der begehrten RHEINPFALZ-Dubbetassen gewinnen wollte, brauchte bei den vielen richtigen Einsendungen auch eine Portion Losglück. Die fünf Gewinnerinnen und Gewinner sind unten aufgelistet. Herzlichen Glückwunsch!

Die Redaktion dankt allen fürs Miträtseln und wünscht guten Appetit beim nächsten Restaurantbesuch.

Nr. 1: Weinstube Schwarzamsel in der Korngasse. Das Haus hat eine Geschichte, die mehr als 235 Jahre zurückreicht. Archivfoto:Lenz Nr. 2: Der Domhof. Im vergangenen Jahr feierte hier Braumeister Franz Müller sein 50-jähriges Meisterjubiläum. Archivfoto: hest Nr. 3: Currysau. Der Kult-Imbiss liegt an der Ecke St.-Guido-Stifts-Platz und hat seit Ende 2022 einen neuen Betreiber. Archivfoto: Lenz Nr. 4: Pasta Pasta. Abgebildet waren zweimal Spaghetti, gesucht war das italienische Restaurant in der Roßmarktstraße. Foto: pse Nr. 5: Alter Hammer. Bis zur Biergarten-Saison dauert es nicht mehr lange. Auch am Rheinufer könnte es wieder voll werden. Foto:tiko Nr. 6: Zum goldenen Hirsch. Das Restaurant liegt an der Maximilianstraße direkt an der Alten Münz. In dem 1700 errichteten Gebäude wird seit 1890 bewirtet. Foto: pse Nr. 7: Weinstube Eulenspiegel. Das Lokal in der Kleinen Pfaffengasse besteht seit 1986. Dort werden Pfälzer Gerichte auf rein pflanzlicher Basis angeboten. Foto: pse Nr. 8: Zur alten Münz in unmittelbarer Nähe zum Goldenen Hirschen am Anfang der Korngasse. Das Restaurant ist in einem historischen Fachwerkhaus ansässig. Foto: pse Nr. 9: Weinstube Rabennest. Das Haus in der Korngasse wurde laut Schriftenreihe der Stadt Speyer 1714 erbaut und steht unter Denkmalschutz. Foto: pse Nr. 10: Restaurant Delphi in der Tullastraße. Beheimatet im Tullahof. Die Stadt Delphi im antiken Griechenland ist vor allem für ihr Orakel ein Begriff. Foto: tiko Foto 1 von 10

Gewinner

Je eine von fünf RHEINPFALZ-Dubbetassen gewinnen: Manfred König, Maria Andreas, Tamara Schaupp, Gaby Wedekind, Christina Erdmann. Die Tassen können in der Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, abgeholt werden. Diese ist montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, geöffnet.