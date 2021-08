Am Montag um 11 Uhr kontrollierte die Polizei einen 50-jährigen Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Rheinauen im Welfenweg. Hierbei wurden laut Polizei an dem Wagen diverse unzulässige Veränderungen wie etwa eine herausstehende Auspuffanlage festgestellt, die so nicht im Kfz-Schein eingetragen war. Dadurch ist die Betriebserlaubnis des Wagens erloschen, zudem wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Montag wurde ein 17-Jähriger um 20.30 Uhr am Sandhügel in Speyer-Nord auf einem Mofa ohne Schutzhelm angetroffen. Laut Polizei versuchte der Jugendliche noch wegzufahren, allerdings konnte die Polizeistreife zu ihm aufschließen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass das Mofa durch diverse Umbauten nun eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 Stundenkilometer erreicht. Die Betriebserlaubnis des Zweirads ist damit erloschen, der 15-Jährige hatte zudem keine Fahrerlaubnis.