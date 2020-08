Ein Leichtverletzter und bisher 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.55 Uhr in der Dudenhofer Straße, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, bremste ein ortsauswärts fahrender dunkler Pkw wenige Meter nach der Einmündung Albert-Einstein-Straße verkehrsbedingt ab. Eine dahinter fahrende 19-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Hanhofen konnte zwar noch rechtzeitig abbremsen, ihr fuhr allerdings wiederum ein 20-jähriger Schifferstadter in einem Seat Ibiza auf. Der VW wurde dadurch auf das dunkle Fahrzeug vornedran geschoben. Ob dieses Auto auch – wie die beiden anderen – beschädigt wurde, ist laut Polizei nicht bekannt, da der männliche Fahrer weiterfuhr, nachdem er sich „lautstark über den Kontakt der Fahrzeuge“ aufgeregt hatte. Der Seat-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei bittet bisher unbekannten Fahrer des dunklen Wagens sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem dunklen Pkw machen können, werden ebenfalls gebeten, Kontakt mit der Polizei Speyer aufzunehmen, Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.