Zwei Verletzte gab es laut Polizei bei einem Auffahrunfall am Donnerstag an einer Kreuzung in Speyer-Nord. Drei Autos seien gegen 8.10 Uhr hintereinander auf der Waldseer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, als die 39-jährige Fahrerin des ersten Wagens an der Kreuzung mit der Tulla- und Spaldinger Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Die 46-jährige Fahrerin des mittleren Autos habe dieses ebenfalls gestoppt, der 54-Jährige dahinter habe das jedoch zu spät erkannt, sei aufgefahren und habe die drei Fahrzeuge ineinandergeschoben. „Die beiden unfallbeteiligten Fahrerinnen klagten über Rücken- und Nackenschmerzen“, berichtet die Polizei. Die 46-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden wird in der Summe auf 5000 Euro geschätzt.