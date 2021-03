Am Samstag gegen 11.20 Uhr ist es an der Kreuzung Schifferstadter Straße/Waldseer Straße zu einem Auffahrunfall gekommen.

Ein 64-jähriger Beifahrer aus Böhl-Iggelheim wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Bei Rotlicht einer Ampel war es in der Schifferstadter Straße zu einem Rückstau gekommen. Als die 59-jährige Audi-Fahrerin deswegen anhalten musste, fuhr ein hinter ihr fahrender 40-Jähriger mit seinem VW auf den Audi auf. Der Beifahrer im Audi wurde mit leichten Verletzungen an der Halswirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht, teilen die Beamten mit. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 5.000 Euro.