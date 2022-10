Mit dem Titel „Eine getanzte Retrospektive“ boten Axinja Hünekes Schülerinnen und Schüler in zwei ausverkauften Vorstellungen einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre.

Zusätzlich zu Tänzen und Szenen aus vergangenen Aufführungen wie „Dornröschen“, „Die Puppenfee“ sowie „Der Nussknacker“ gab es auch neue Choreographien der Dipl.-Tänzerin und Diplom-Tanzpädagogin Axinja Hüneke zu sehen, welche sie mit ihren großen und kleinen Ballettschülerinnen und -schülern innerhalb der vergangenen neun 9 Monate einstudiert hatte.

Das abwechslungsreiche Programm startete mit einem eindrücklichen Tanz der Jugendlichen mit dem Titel „Wie es mal war“. In Jeans und T-Shirt und zusätzlich mit einer OP-Maske vor Mund und Nase wurden in dem Stück die Sorgen und Hoffnungen in einer für sie schwierigen Zeit mit Corona und den damit verbundenen Einschränkungen tänzerisch zum Ausdruck gebracht. Bei den Schlusszeilen „Ich will, dass es wird wie es mal war. Ich zähl’ die Minuten, bald ein ganzes Jahr, will nur dass es wird wie es mal war. Ich würd’ alles geben“ zogen sich die Tänzerinnen am Ende des Stückes die OP-Masken vom Gesicht. Für viele Eltern im Zuschauerraum war das ein sehr berührender Moment, führte es ihnen doch noch einmal vor Augen, welch schwierige Zeiten mit Online–Ballettunterricht undsoweiter in den vergangenen knapp drei Jahren hinter den Kids und ihren Familien lagen.

Fröhlich ging es weiter mit einem Mäusetanz der jüngsten Ballettschüler sowie einer mitreißenden, modernen Choreographie aus dem Musical Cats. Eindrücklich zeigten dabei sowohl die kleinen Mäuse als auch die großen Katzen ihre Freude und Begeisterung für den Tanz. Die jüngeren Ballettklassen glänzten außerdem als „Tortenbäcker/-innen“ und temperamentvolle „Spanier/-innen“ oder präsentierten sich in einem „Schneeflocken-Walzer“ aus „Der Nussknacker“, welchen die Ballettschule im Dezember 2019 als Ballettmärchen aufgeführt hatte. Spätestens bei „Shut up and dance“ war der Funke vollends aufs Publikum übergesprungen und alle klatschten begeistert zur Musik. Dazwischen gab es einige, von den älteren Ballettschülern sehr gekonnt dargebotene, klassische Ballettstücke zu sehen wie etwa ein Pas de quatre aus „Schwanensee“, ein Pas de trois aus „Der Nussknacker“ oder auch verschiedene Soli wie die Variation der Fliederfee, die Variation der Puppenfee, die Variation Blauer Vogel aus „Dornröschen“ (sicher auf Spitze dargeboten von Maja Lösch), die Variation der Zuckerfeen aus Der Nussknacker sowie ein „Kleines Solo“ zu Musik von Chopin, welches sehr elegant von der noch jungen Clara Bechmann präsentiert wurde.

Alle Solisten zeigten eindrücklich und souverän ihr tänzerisches Talent und Können und brachten Ihre Leidenschaft fürs Ballett mit großer Bühnenpräsenz zum Ausdruck. Die jüngere Talentklasse präsentierte sich ganz klassisch in Teller-Tutus und außerdem bereits sehr professionell mit einem Feentanz und der „Kleinen Nachtmusik“, die ältere Talentklasse in fließenden weinroten Kleidern mit einem stimmungsvollen Tanzstück und einer modernen Choreographie.

Den Abschluss der Vorstellung bildete das Lied „Sandman“ von Ed Sheeran, zu dem nacheinander Paare in aufsteigendem Alter von sechs bis 16 Jahren die tänzerische Entwicklung vom Kind zum Teenager und Jugendlichen „vertanzten“.

Alles in allem bot sich dem Publikum eine ausgewogenes, kurzweiliges Programm mit Kindern und Jugendlichen, denen man die Freude an ihrem Hobby Ballett deutlich im Gesicht ablesen konnte.