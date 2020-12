Mit maßgeblicher Unterstützung der Feuerwehr wird am Donnerstag der Aufbau des Corona-Impfzentrums im Kleinen Saal der Speyerer Stadthalle vorangetrieben. Am Freitag will Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Einrichtung vorstellen, die somit baulich zum Wunschtermin 15. Dezember einsatzbereit wäre.

Geimpft werden kann, wenn Impfstoffe verfügbar sind. Im Hintergrund laufen weitere organisatorische Vorbereitungen der Stadtverwaltung. Arbeitsplätze für einen Impfkoordinator und zwei Verwaltungsmitarbeiter sind ausgeschrieben. Beim Aufbau ging es etwa um Wartezelte, Rampen, Beschilderungen, IT-Anschlüsse sowie die Schaffung einzelner Bereiche mittels Trennwänden, erklärt Peter Eymann, Stadtfeuerwehrinspekteur sowie kommissarischer Impfkoordinator.

Zwölf Impfboxen

So sind Wartebereiche, ein Foyer, ein Aufklärungsraum, ein Arztraum, weitere Arbeits- und Sozialräume sowie die Impfstraße mit zwölf ausgestatteten Impfboxen entstanden. Dazu kommen Besonderheiten wie das Abkleben der Fensterfronten aus Gründen des Datenschutzes oder das Abdunkeln des „Glaswürfels“ im Hallenfoyer, „damit Aufklärungspräsentationen auch bei Einfall von blendenden Sonnenlichts möglich sind“, so die Stadt.