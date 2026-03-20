Nach dem Hackerangriff auf Speyerer Schulen vor mehr als einem Jahr werden Vorwürfe gegen Stadt und IT-Dienstleister laut. Was erwidern diese?

Der Angriff einer Hackergruppe auf die IT-Systeme von pfalzweit dutzenden Schulen im Januar 2025 hatte weitreichende Folgen. Der Unterricht war eine lange Zeit eingeschränkt. Seit Anfang März ist zudem klar: Es sind gestohlene Daten aufgetaucht. „Wir können bestätigen, dass im Darknet personenbezogene und teilweise sensible Daten veröffentlicht wurden“, erklärt Michael Nist, Geschäftsführer des für die Schulsysteme in Speyer zuständigen IT-Dienstleisters Topackt, auf Anfrage. Derzeit werde daran gearbeitet, die betreffende Archivdatei herunterzuladen. Das sei aktuell aufgrund technischer Hürden noch nicht vollständig möglich. Sobald die Daten ganz vorlägen, würden die betroffenen Schulen in die Lage versetzt, sie in einer sicheren IT-Umgebung sichten zu können.

Zugänglich sind die Daten im Darknet offenbar schon seit Dezember 2025. Die Stadt hat nach Angaben von Sprecherin Janine Friedmann am 4. März von den Veröffentlichungen erfahren. „Eine frühere Kenntnis lag nicht vor. Die Stadtverwaltung ist nicht auf illegalen Plattformen tätig und erlangt entsprechende Hinweise ausschließlich über zuständige Behörden und externe Stellen“, betont die Sprecherin.

Ein früherer Schüler und offenbar Betroffener des Cyberangriffs gibt über seinen Anwalt Marc Maisch an, die veröffentlichten Daten gemeinsam mit IT-Forensikern gesichtet zu haben. Insgesamt ist diesen Angaben zufolge rund 2,5 Terabyte Material von Schulen aufgetaucht. Durch die Veröffentlichung der gestohlenen Daten ergäben sich konkrete Risiken wie Identitätsdiebstahl oder gezielte Phishing-Angriffe.

Laut Anwalt hat sein Mandant bereits im Dezember 2023, also lange vor dem Angriff, seine Speyerer Schulleitung und den IT-Dienstleister auf „schwerwiegende Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur“ hingewiesen. So seien unter anderem veraltete Verschlüsselungsalgorithmen zum Einsatz gekommen, und eine saubere Netztrennung zwischen Schüler-, Wlan- und Verwaltungsnetzwerk habe nicht existiert. Die Probleme seien jedoch heruntergespielt worden. „Die strukturellen Schwachstellen blieben im Wesentlichen bestehen“, sagt der Anwalt.

Sowohl IT-Dienstleister Topackt als auch die Stadt haben diese Darstellung bereits zurückgewiesen. Vielmehr seien umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet worden, erklärt Topackt-Geschäftsführer Nist. Die gemeldete Sicherheitslücke habe zudem nichts mit dem Hackerangriff 2025 zu tun gehabt. Vielmehr habe es sich um „eine allgemein bekannte, systemseitige Sicherheitslücke“ eines Windows-Protokolls gehandelt, die nach Bekanntwerden geschlossen wurde, ergänzt die Stadt-Sprecherin. „Konkrete, der Stadt bekannte sicherheitsrelevante Mängel lagen nicht vor.“ Für ältere Versionen dieses sogenannten NTLM-basierten Authentifizierungsverfahrens reduziere auch Windows-Herausgeber Microsoft seine Unterstützung seit Längerem, betont Nist.

Auch an die Stadt als Schulträger richtet die Anwaltskanzlei Vorwürfe: Sie und der Dienstleister „haben es versäumt, ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau herzustellen – und das, obwohl die konkreten Mängel bekannt waren“, kritisiert Maisch auf seiner Internetseite. Außerdem sei die Benachrichtigung an Eltern und Schüler „völlig unzureichend“ gewesen: „Angesichts des offensichtlich sehr hohen Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen hätte eine detaillierte Information über den Umfang des Vorfalls, die Art der betroffenen Daten und die wahrscheinlichen Folgen erfolgen müssen. Stattdessen erhielten Betroffene lediglich den allgemeinen Hinweis, Passwörter zu ändern.“

Die Verwaltungssprecherin weist auch diese Vorwürfe entschieden zurück. Weil die Stadt keine Hinweise auf Sicherheitsmängel, insbesondere nicht aus dem Dezember 2023, vorlagen, habe auch keine Möglichkeit bestanden, darauf gezielt zu reagieren. Unabhängig davon seien die bestehenden Abläufe weiter geschärft worden. Es sei ein Notfallplan für Schulen entwickelt worden, der klare und verbindliche Kommunikationswege definiere. Die Stadt habe ihre Verantwortung als Schulträger, grundlegende IT-Sicherheit sicherzustellen, zusammen mit dem Dienstleister erfüllt. Schon vor der Cyberattacke sei „auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohungslage im Bereich der IT-Sicherheit“ mit der Modernisierung der Schul-IT begonnen worden: Netzwerkinfrastruktur sei neu aufgebaut, Hardware neu beschafft und zentrale Schul-IT-Teams innerhalb der Verwaltung eingerichtet worden. Nach der Cyberattacke sei die Sicherheit noch einmal erweitert worden. So werde inzwischen unter anderem ein System finanziert, „um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können.“

Unmittelbar nachdem der Cyberangriff bekannt wurde, seien die Betroffenen „auf Grundlage des damaligen gesicherten Kenntnisstandes informiert“ worden, betont die Sprecherin. „Dabei wurde transparent darauf hingewiesen, dass ein Abfluss von Daten nicht ausgeschlossen werden kann.“ Das habe damals jedoch weder vom ermittelnden Landeskriminalamts, noch vom IT-Dienstleister bestätigt werden können. Auch in den folgenden Monaten hätten keine belastbaren Erkenntnisse vorlegen. Deshalb sei es faktisch nicht möglich gewesen, eine Risikobewertung vorzunehmen. Die erfolgten Informationen hätten sich jeweils an den vorliegenden und verifizierten Erkenntnissen orientiert. „Für die Stadt Speyer hat die transparente und verantwortungsvolle Aufarbeitung des Cyberangriffs sowie der damit verbundenen Datenveröffentlichung höchste Priorität“, stellt die Sprecherin klar.

Maisch Kanzlei hat nach eigenen Angaben Beschwerde beim Landesbeauftragten für Datenschutz in Rheinland-Pfalz eingereicht. Dort sollen die Vorfälle geprüft werden. In Mainz bestätigt ein Sprecher den Eingang der Beschwerde, die aktuell geprüft werde. Allerdings sei zum jetzigen Zeitpunkt „eine sachliche und rechtliche Beurteilung des Sachverhaltes noch nicht möglich“.