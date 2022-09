Die Polizei sucht drei Männer, die für den Diebstahl eines wertvollen Handys verantwortlich sein könnten. Dieses sei am Donnerstag zwischen 20.30 und 20.45 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der St.-German-Straße aus einem verschlossenen Pkw weggekommen. Das Handy im Wert von mehr als 1000 Euro sei in einer auf dem Beifahrerseite abgestellten Handtasche der Geschädigten gewesen. Die Frau habe das Auto mittels Fernbedienung abgeschlossen. Der Wagen habe später keine Einbruchsspuren aufgewiesen, weshalb die Ermittler eine technische Manipulation für denkbar halten und warnen: „Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. “

Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf drei junge Männer, die die junge Frau im Bereich ihres Kofferraums gesehen habe. Sie werden als zwischen 18 und 25 Jahren alt, schwarzhaarig – einer längere Haare bis zum Kinn, die anderen beiden kurz –, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Einer der drei Männer habe eine graue Jogginghose mit einem seitlichen roten Streifen getragen. Zeugenhinweise sind unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de möglich. Die Polizei rät, keine Wertsachen in geparkten Autos liegen zu lassen.