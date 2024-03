Sachbeschädigung auf dem Parkplatz des E-Centers am Rübsamenwühl: Laut Polizei wurde das dort abgestellte Auto einer 42-Jährigen am Mittwoch zwischen 13.20 und 13.30 Uhr mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter habe es an der Fahrerseite verkratzt und damit Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. „Wer hat im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des E-Center Stiegler verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?“, fragt nun die Polizei. Kontakt: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.