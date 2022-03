Ein Auto-Aufbrecher ist laut Polizei am Sonntagmorgen, 2 Uhr, auf frischer Tat ertappt worden. Der 32-Jährige habe zunächst im Bereich des Bahnhalts Nord/West zwei Autos aufgebrochen, danach im Lärchenweg in Speyer-Nord das Dach eines Cabrios aufschlitzen wollen. Dabei sei er von einem 19-Jährigen beobachtet worden, der ihn an der Flucht hindern wollte. Der Bericht: „Der Täter bedrohte ihn daraufhin mit dem Messer, stach in seine Richtung und entfernte sich dann fluchtartig vom Tatort.“

Der Zeuge sei unverletzt geblieben, habe den Täter verfolgt und die Polizei informiert, die den 32-Jährigen festnahm. Bei seiner Durchsuchung seien etliche Wertgegenstände gefunden werden, die den Pkw-Aufbrüchen zuzuordnen seien. Der Mann müsse sich nun wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung verantworten. Laut Polizei ist die Schadenshöhe noch unbekannt. Es sei denkbar, dass weitere Autos betroffen sind. Zeugenhinweise unter E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de oder Telefon 06232 1370.