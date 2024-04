Einen Schuhdiebstahl vereitelt hat am Samstagnachmittag eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Wormser Straße. Wie die Polizei meldet, betraten gegen 14.50 Uhr zwei Männer den Laden, packten mehrere Paar Schuhe in eine mitgeführte Sporttasche und wollten anschließend das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Angestellte stellte die Täter zur Rede, woraufhin sie die Tasche fallen ließen und Fersengeld gaben. Einer der Männer entfernte sich in Richtung Waldseer Straße, der andere in unbekannte Richtung. Die Männer sollen laut Personenbeschreibung „südländischen Aussehens“ gewesen sein. Einer der Täter war schätzungsweise 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schmächtig. Er trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Basecap. Der andere Täter war etwa 190 Zentimeter groß und ebenfalls schmächtig. Er trug ein helles Shirt, eine schwarze Basecap und hätte ein auffälliges Muttermal im Gesicht. Hinweise an die der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.