Für eine 50-Jährige endete ihre besondere Shoppingtour vor dem Richter. Wie die Polizei erst jetzt meldete, hatte die Frau bereits am frühen Freitagnachmittag in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße Waren im Gesamtwert von rund 31 Euro mitgehen lassen. Sie hielt sich etwa zwei Stunden in dem Markt auf und nahm dort eine Vielzahl von Produkten an sich, die sie in einer mitgeführten Tasche verstaute aber auch in ihrer Jackentasche. Sie habe sogar ihren Körper damit geschmückt, „indem sie ihre Haare mit Haargummis frisierte“, schreibt die Polizei. Anschließend habe die Frau den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Ladendetektivin die 50-Jährige auf den Diebstahl ansprach, händigte sie die entwendeten Waren aus. Die Frau hatte bereits wegen vorangegangener Taten ein Hausverbot in dem Supermarkt, so die Polizei, die bei ihr diverse Betäubungsmittel fand. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die 50-Jährige aufgrund eines Haftbefehls einem Richter vorzuführen war, weshalb sie in Gewahrsam genommen worden sei. Die Frau erwarten demnach nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.