Eine Umhängetasche hat ein 22-jähriger Mann am Mittwoch gegen 16.10 Uhr aus einem in der Bahnhofstraße geparkten Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen, da der Bestohlene sich mit seinem „Keyless-Go-Schlüssel“ in dessen Nähe befand. Der Autofahrer wurde durch eine Zeugin auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und hielt den 22-jährigen Tatverächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. In der Umhängetasche befand sich zu dem Zeitpunkt ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, so die Beamten.