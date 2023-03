Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich wohl bald ein 19-Jähriger verantworten, den die Polizei am Dienstagabend in der Landwehrstraße kontrollierte. Wie die Beamten feststellten, war der junge Mann am Lenkrad eines Autos unterwegs, obwohl er keinen Führerschein hat. Das Fahrzeug musste der 19-Jährige stehenlassen und die Autoschlüssel an jemanden übergeben, der die erforderliche Fahrerlaubnisse der Klasse B nachweisen konnte. Nach Angaben der Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.