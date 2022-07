Ein 18-jähriger Autofahrer hat eine Polizeistreife am Samstag, 15.20 Uhr, bei einer Kontrolle im Vogelgesang selbst auf seine fehlende Fahrpraxis aufmerksam gemacht. Dennoch habe er sich ans Steuer gesetzt und müsse sich nun einem Strafverfahren stellen, berichten die Beamten. An der Kreuzung Vogelgesang/Remlingstraße habe er sein Auto mehrmals abgewürgt und so eine Fahrzeugschlange hinter sich verursacht, in welcher auch die Beamten standen. Diese stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem sei weder er noch sein Beifahrer angegurtet gewesen.