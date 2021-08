Das „Klosterstübchen“ in der Korngasse liebt Verwandlung. Das alte Gebäude war Werkstatt, Gastschenke, Weinlager, Dachdeckerei und von 1976 bis 31. Januar dieses Jahres eine typische Pfälzer Weinstube. Seit 1. Februar ist es Baustelle. Für September ist der Auftritt des Klosterstübchens 2020 geplant: als Weinbar-Restaurant im urbanen Stil. Gastgeber ist dann Philipp Rumpf . In einer „Gemeinschaftsleistung“ verwandeln die Besitzer Thomas und Martina Denzinger das Haus gerade wieder komplett. Ein Baustellenbesuch weckt Neugier.

Der Gastraum ist leer. Die historische Steinwand an der Stirnseite, die einen früheren Durchgang und darüber eine Treppe erkennen lässt, steht im September natürlich noch. Davor rückt der neue Tresen. Die dunklen, den 3,80 Meter hohen Raum prägenden massiven Holzbalken vom Boden bis zur Decke sind gerade frisch aufgearbeitet und gestrichen. Sie geben später dem Gastraum Struktur, gliedern und verbinden Bar- und Restaurantbereich. Hoch- und Halbhochstühle werden gestellt. Die Küche wird in einen bisher nur als Lager genutzten Raum auf der Hofseite gebaut. Geöffnet wird sie zum Gastraum hin. „Die Gäste sollen Einblick erhalten“, sagt Rumpf.

Tritt der Gast unter den Fries über dem Tor an der Korngasse, hat er künftig den direkten Blick ins Lokal. Decken-hohe Glastüren gewähren Einlass. „Auch ich sehe vom Tresen aus schon, wer den Weg zu mir findet“, sagt Rumpf. „Es gibt eine Sichtachse aus dem Restaurant durch das Tor über die Hauptstraße direkt auf den Marktplatz auf dem Königsplatz“, weist Martina Denzinger vorbei an Baumaschinen durch die neue Tür. „Das Klosterstübchen ist am Samstagmittag geöffnet. Es soll am Markttag zum Treffpunkt der Speyerer werden“, verrät Rumpf ein kleines Element aus seinem Konzept.

Konzept und Person überzeugen

Sein Konzept hat die Eigentümer ebenso überzeugt wie er als Person. Rumpf ist ein angesehener, erfolgreicher Gastronom in der Domstadt. Er hat den „Alten Engel“ in der Mühlturmstraße nach dem frühen Tod seines Vaters übernommen und zur Blüte geführt. Nach seinem plötzlichen Ausstieg dort will er am neuen Standort reüssieren. „Die Korngasse entwickelt sich gerade zum neuen Gastro-Hotspot in Speyer“, sind sich das Ehepaar Denzinger und Rumpf einig. Da will das Trio dabei sein. Einen attraktiven Standort haben sie bereits. „In der Vorstellung von guter Gastronomie sind wir ganz nah beieinander“, unterstreichen sie.

Zugegeben: Um das „neue Klosterstübchen“ zu erkennen, braucht es beim Besuch auf der Baustelle in diesen Tagen durchaus noch etwas Fantasie. Aber die Aufteilung zeichnet sich schon ab auf dem noch nackten Boden und den Wänden, die bisher nur Kabel, Rohre und Leitungen zieren. Die Decken sind mit Dämmmaterial verpackt. „Das meiste ist bisher unter Decken und hinter Wänden verbaut“, betont der Hauseigentümer. Brandschutz, Elektrik, Hygienevorschriften verschlucken große Beträge. Die Investitionssumme für den aktuellen Umbau verrät er nicht. Verantwortlicher Architekt für den Umbau ist Tobias R. Müller vom Büro Plan Bauwerk in Speyer. Er hat unter anderem auch den Berzelhof umgebaut.

Überraschungen bleiben

Die Baustelle stand von Beginn an zwar nie still. Dennoch gibt es leichten Verzug. „Die Zeit drängt inzwischen schon etwas und Speyer wartet“, weiß Rumpf. Er würde am liebsten morgen anfangen, zu servieren und auszuschenken. Das Projekt sei im Detail komplett durchgeplant. Einrichtung und Möbel sind bestellt, quasi schon auf dem Weg. Ein Koch stehe auch zum Start bereit. Personal sucht der Gastronom aber noch. 60 Plätze wird das neue Klosterstübchen innen bieten, dazu 40 draußen. Details verraten die Drei noch nicht. „Überraschungen sollen bleiben.“ Und was kommt auf die Teller? „Kleinigkeiten im Barbereich aber auch komplette Essen im Restaurant, regional, saisonal“, sagt Rumpf. Es werde eine Mischung. „Und es kann gut sein, dass der Gast das eine oder andere aus dem Alten Engel wieder entdeckt.“ Wein werde ebenfalls wieder eine große Rolle spielen, versichert der 51-Jährige, der über ausgewiesen hohe Kompetenz auch in dem Bereich verfügt. Die Neugier wächst.

Zur Sache: das Haus und die Familien

„Das Klosterstübchen wird immer so heißen“, betonen das Ehepaar Denzinger und Philipp Rumpf im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Schon allein, weil der Edenkobener Weinhändler, der die Räume einst als Lager nutzte, über dem Tor den Fries mit dem Namen anbringen ließ. Der und das Vorderhaus stünden unter Denkmalschutz. Der hintere Teil nicht. Was Eigentümer und Pächter Freiheiten lässt. Die Gestaltungssatzung der Stadt gelte zum Beispiel nicht.

Die Besitzer haben eine enge Bindung an das Ensemble, dessen älteste Teile aus dem 18. Jahrhundert stammen. Seit Generationen gehört es der Familie. Als es 1976 zur Weinstube wurde, war Thomas Mutter Marianne Denzinger die erste Wirtin. Bis Renate Kautz 1981 übernahm und sich im Januar 2020 aufs Altenteil zurückzog.

Das Haus gründlich zu sanieren lohne sich absolut. „Das können wir guten Gewissens an nachfolgende Generation übergeben“, sagt das Ehepaar Denzinger.

Zudem gibt es erstaunliche persönliche Bezüge zwischen den Familien Rumpf und Denzinger. Der Alte Engel und das Klosterstübchen seien jeweils von den Vätern an die Söhne gegangen. Die bewahre da Erbe. Der Vater von Rumpf war zudem ein ganz enger Freund des Vaters von Martina Denzinger. „Beide sind viel zu früh gestorben“, sagt die Tochter.

Und dazu noch etwa Speyerer Gastrogeschichte aus 1976. Alter Engel, Klosterstübchen und das nicht mehr existierende Restaurant Backmulde sind in dem Jahr an den Markt gegangen, wissen Denzinger und Rumpf.