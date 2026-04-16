Der ASV Speyer II plant nach einer durchwachsenen Saison für die Zukunft. Doch vieles ist dabei noch unklar.

Beim ASV Speyer II läuft die Saison in der C-Klasse bislang nicht wie erhofft. Die Mannschaft steht derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz und hat zuletzt drei Spiele in Folge verloren, ist punktgleich mit dem Tabellenletzten. Entsprechend wichtig ist nun die kommende Aufgabe, denn am Sonntag um 12.30 Uhr tritt der ASV auswärts beim FC Lustadt/TV Westheim II an. Der Gegner liegt zwei Punkte und zwei Plätze vor den Speyerern, sodass sich eine gute Gelegenheit bietet, den Abstand direkt zu verkürzen und wieder in die Spur zu finden.

Aktuell wird die zweite Mannschaft interimsmäßig von Vorstand Andreas Vilgis betreut, bevor im Sommer mit Julien Dessi ein neuer Trainer übernehmen wird (wir berichteten).

Gemischte Gefühle

Vilgis blickt mit gemischten Gefühlen auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. „Zufrieden sind wir tatsächlich nur bedingt“, erklärt er und verweist vor allem auf den misslungenen Start in die Runde. Gleichzeitig hebt er aber auch die Entwicklung im weiteren Verlauf hervor. „Nachdem wir vor der Winterpause noch starke Neuzugänge bekamen und den Trainer wechselten, konnten wir gute Ergebnisse erzielen“, so Vilgis. Immer wieder habe die Mannschaft gezeigt, „dass wir mit den vorderen Teams mithalten können und nicht allzu viel fehlt“.

Als große Stärke sieht Vilgis den Charakter der Mannschaft. „Wir sind ein bunt gemischter Haufen“, beschreibt er das Team und betont die gute Mischung aus „Spaß, Freundschaft, Ehrgeiz und dem nötigen bisschen Konkurrenzkampf“. Diese Faktoren würden der Mannschaft insgesamt gut tun. Dennoch sieht er auch noch Luft nach oben, insbesondere im mannschaftlichen Zusammenspiel. „Wenn jeder noch eine kleine Schippe weniger Egoismus in den Ring wirft, geht da noch deutlich mehr in der Truppe“, sagt Vilgis.

Planungen laufen

Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Positiv bewertet Vilgis die personelle Situation, denn Stand jetzt sind keine Abgänge geplant. Stattdessen könnte sich der Kader sogar noch verstärken. „Perspektivisch soll eher noch der ein oder andere, der Lust hat, zu uns zu stoßen. Das macht sehr viel Spaß“, erklärt er.

Langfristig verfolgt der ASV das Ziel, die zweite Mannschaft als stabile und konkurrenzfähige Einheit aufzubauen, die als Unterbau für die erste Mannschaft dient. Allerdings gestaltet sich die Planung derzeit nicht ganz einfach. Hintergrund sind mögliche Veränderungen in den Spielklassen, die noch nicht endgültig feststehen. „Wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingeht und welche Möglichkeiten wir mit einer zweiten Mannschaft haben“, sagt Vilgis. Klar sei jedoch, dass der ASV „in eine reine Hobbyliga nur ungern rutschen“ möchte.

Interimstrainer zieht sich zurück

Auch bei Vilgis wird sich im Sommer etwas verändern. Er wird sein Amt als Interimstrainer abgeben, bleibt der Elf aber weiterhin erhalten. „Da ich mich als Interimstrainer der zweiten Mannschaft nach der Saison zurückziehe, möchte ich mich gerne bei der Mannschaft auch auf diesem Wege bedanken“, sagt er. Als Spieler werde er Teil des Teams bleiben: „Ob sie wollen oder nicht“, ergänzt er mit einem Augenzwinkern.