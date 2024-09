Eine junge Frau ist bei einem Unfall in der Oberen Langgasse in Speyer am Mittwochnachmittag verletzt worden. Laut Polizei war die 16-Jährige mit einem Motorroller in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als ein 30 Jahre alter Autofahrer aus seinem Grundstück herausfahren wollte. Der Fahrer habe sich auf die Straße vorgetastet, berichtet die Polizei. Die 16-Jährige habe abgebremst, sei auf der regennassen Straße ins Rutschen geraten und gestürzt. Dabei habe sie sich leichte Verletzungen zugezogen, zu deren Behandlung sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. An ihrem Roller entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 500 Euro.