Auf dem Domplatz ist diese Woche mit dem Aufbau einer „Klimaoase“ begonnen worden. Die Stadt will damit nach eigener Mitteilungen einen „Innenstadt-Impuls“ setzen.

Mit dem Projekt werde an die Stadtmöbel aus Holz angeknüpft, die im vergangenen Jahr gut angekommen seien, so die Stadt. Das Förderprojekt „Klimaoase“ stelle eine Kombination aus Bäumen, Bänken und kleinen Grünflächen in Verbindung mit Wassernebeldüsen dar. Es solle Besucher der Innenstadt zum Verweilen einladen. „Pflanzen steigern das Wohlbefinden, spenden Schatten, verschaffen bei warmen Temperaturen Kühlung und sorgen so für ein besseres Stadtklima“, begründet die Stadt.

Der Domplatz sei gewählt worden, weil er bei einer Umfrage der Stadtverwaltung zu weiteren möglichen Standorten vorne gelegen habe. Die „Klimaoase“ mit mehreren Bestandteilen solle dort Ende März fertig sein. Sie ist laut Verwaltung wie die anderen „Innenstadtoasen“ eine zeitlich begrenzte Maßnahme. Die „Innenstadt-Impulse“ sind ein Modellvorhaben der Landesregierung, das in Speyer vor mehr als zwei Jahren eingeführt wurde und insbesondere die Themen Klimawandel, Multifunktionalität der Innenstadt sowie die Stärkung des lokalen Handels in den Blick nimmt. Die Stadt informiert darüber im Internet unter der Adresse www.speyer.de/innenstadtoasen.